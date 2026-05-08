Собянин сообщил об отражении атаки уже 98 направлявшихся к Москве БПЛА

Системой ПВО Минобороны уничтожены еще 3 беспилотника, летевших к Москве. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Таким образом, на данный момент на подлете к столице нейтрализовано уже 98 БПЛА. На месте падения обломков последних сейчас работают специалисты экстренных служб.

В Минобороны России ранее заявили о 1 630 нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрелы продолжились, несмотря на объявленное Москвой перемирие.

При этом если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, ВС РФ нанесут массированный удар по Киеву, предупредили в оборонном ведомстве.