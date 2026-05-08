Суд в Стамбуле запретил мужчине курить в квартире после жалобы матери

Суд по семейным делам в Стамбуле запретил мужчине курить в квартире в течение месяца после жалобы его матери в полицию. Также он регулярно оскорблял женщину и угрожал ей, сообщило агентство Anadolu.

Поводом для обращения стало постоянное курение мужчины в жилом помещении. Женщина из района Чекмекей заявила, что не смогла повлиять на поведение сына и была вынуждена обратиться в суд.

Также, по словам заявительницы, сын не участвовал в ведении домашнего хозяйства. При этом женщина подчеркнула, что не хотела доводить ситуацию до суда, но других способов воздействия на него не нашла.

"Суд своим постановлением запретил мужчине курить в квартире в течение одного месяца, а также оскорблять мать или угрожать ей. В случае нарушения запрета мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 суток", – пишет Anadolu.

