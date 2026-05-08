Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 15:43

В мире

Суд в Стамбуле запретил мужчине курить в квартире после жалобы матери

Фото: 123RF.соm/armmypicca

Суд по семейным делам в Стамбуле запретил мужчине курить в квартире в течение месяца после жалобы его матери в полицию. Также он регулярно оскорблял женщину и угрожал ей, сообщило агентство Anadolu.

Поводом для обращения стало постоянное курение мужчины в жилом помещении. Женщина из района Чекмекей заявила, что не смогла повлиять на поведение сына и была вынуждена обратиться в суд.

Также, по словам заявительницы, сын не участвовал в ведении домашнего хозяйства. При этом женщина подчеркнула, что не хотела доводить ситуацию до суда, но других способов воздействия на него не нашла.

"Суд своим постановлением запретил мужчине курить в квартире в течение одного месяца, а также оскорблять мать или угрожать ей. В случае нарушения запрета мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 суток", – пишет Anadolu.

Ранее сообщалось, что в Тулуне один из участников массового ДТП во время общения с правоохранителями решил притвориться иностранцем и заговорил на вымышленном языке. Экспертиза показала, что норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины была превышена в 6 раз.

Читайте также


за рубежом

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика