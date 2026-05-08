Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 16:03

Роспотребнадзор заявил о стабильном радиационном фоне в РФ на фоне пожара у ЧАЭС

Фото: телеграм-канал "ДСНС України"

Радиационная обстановка в РФ остается стабильной на фоне пожара в Чернобыльской зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что усиленный мониторинг осуществляется в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. По данным Роспотребнадзора, превышения естественного гамма-фона не зафиксировано. При этом контроль за радиационной обстановкой продолжается.

О лесном пожаре в Чернобыльской зоне на Украине стало известно 8 мая. Из-за сильного ветра возгорание активно распространяется по территории, охватывая новые участки леса. Предполагаемая площадь пожара уже превысила 1 100 гектаров. К ликвидации огня привлечены спасатели, спецтехника и другие службы.

До этого в МАГАТЭ рассказывали, что из-за повреждения саркофага над ЧАЭС возможно увеличение уровня радиации в случае проведения работ на объекте. Сам инцидент произошел после масштабной военной активности утром 20 января 2026 года.

