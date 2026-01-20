Форма поиска по сайту

20 января, 15:29

Политика

Чернобыльская АЭС полностью отключена от внешнего электроснабжения

Фото: ТАСС/AP/Oleksandr Ratushniak

Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в аккаунте организации в соцсети Х.

МАГАТЭ внимательно отслеживает развитие ситуации, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность, говорится в публикации. Инцидент произошел после масштабной военной активности утром 20 января, когда пострадали несколько украинских электроподстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности.

"Также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям", – уточняется в сообщении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве сложилась сложная ситуация после новых повреждений украинских энергообъектов. Значительное количество жилых домов осталось без отопления.

В МИД страны также заявляли о повреждениях энергоинфраструктуры в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Сумах и на подконтрольной украинским военным территории Запорожья.

До этого Гросси предупреждал о возможном увеличении уровня радиации в случае проведения работ на Чернобыльской АЭС после повреждения саркофага. В МАГАТЭ указывали, что той защиты, что была ранее на ЧАЭС, уже нет. Именно поэтому ситуация может ухудшаться с течением времени.

