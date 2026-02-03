Семь детей госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь детей, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае, были госпитализированы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его информации, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Также была проведена эвакуация вертолетами троих детей из Бородинской горбольницы и Канской ЦРБ в больницу Красноярска.

Кузнецов подчеркнул, что дети получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Действия специалистов координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в понедельник, 2 февраля. Водитель Iveco буксировал модульный дом. В этот момент прицеп отсоединился и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью".

В результате погибли трое детей, один человек в возрасте 31 года и еще один – в возрасте 18 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.