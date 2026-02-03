Форма поиска по сайту

03 февраля, 16:20

Происшествия
The Mirror: двое мужчин в США проникли на территорию аквариума и убили редкую рыбу

Двое мужчин в США проникли на территорию аквариума и убили редкую рыбу

Фото: www.dailymail.co.uk

Двое мужчин в США проникли на территорию морского аквариума Florida Keys Aquarium Encounters и убили редкую рыбу во время рыбалки, сообщает The Mirror.

По предварительным данным, в аквариум проникли 20-летний Кристофер Смит и 25-летний Деррик Вивиан. Они выловили из лагуны редкую охраняемую рыбу тарпона, чья длина превышала 140 сантиметров. Стоимость данной особи оценивается в 7 тысяч долларов, то есть более 530 тысяч рублей.

Злоумышленники сделали фотографии с рыбой, для чего вытащили ее из воды, в результате тарпон погиб. Смит был задержан осенью, Вивиан – зимой, после чего им предъявили обвинения в краже со взломом и незаконном вылове.

Согласно законам Флориды, данную промысловую рыбу нельзя извлекать из воды, если ее размер превышает 101 сантиметр. Исключение – попытки установить рекорд. При этом отмечается, что популяция тарпонов за последние десятилетия значительно сократилась.

Ранее в Приморском крае была остановлена машина с частями тела краснокнижного амурского тигра. По данным региональной прокуратуры, останки животного были найдены во время осмотра багажника автомобиля. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных, которые занесены в Красную книгу.

происшествияживотныеза рубежом

