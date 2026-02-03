Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 февраля, 18:06

Культура

Disney объявил о смене гендиректора

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Американская медиакорпорация Walt Disney заявила о планах сменить в марте 2026 года генерального директора, следует из пресс-релиза компании.

Согласно заявлению, эту должность займет Джош Д'Амаро, который ранее был главой подразделения тематических парков корпорации. Его кандидатура была выбрана по итогам единогласного голосования, состоявшегося 2 февраля. На этой должности он сменит Роберта Айгера, руководившего Disney более 15 лет.

"Джош Д'Амаро – выдающийся лидер и правильный человек на пост следующего CEO. Он интуитивно чувствует бренд Disney и отлично понимает, что находит отклик у нашей аудитории", – Айгер.

Как отмечается в пресс-релизе, 54-летний Д'Амаро работает в медиакорпорации на протяжении 28 лет. С 2020 года он возглавлял подразделение Disney Experiences, курируя 12 тематических парков и 57 отелей по всему миру.

Ранее стало известно, что руководство Disney ведет переговоры с американскими актерами Джулией Робертс и Ричардом Гиром о начале съемок фильма "Красотка-2". Отмечалось, что пока актеры не согласились на участие в новой киноленте. Однако компания уже работает над сценарием.

