Disney объявил о смене гендиректора

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Американская медиакорпорация Walt Disney заявила о планах сменить в марте 2026 года генерального директора, следует из пресс-релиза компании.

Согласно заявлению, эту должность займет Джош Д'Амаро, который ранее был главой подразделения тематических парков корпорации. Его кандидатура была выбрана по итогам единогласного голосования, состоявшегося 2 февраля. На этой должности он сменит Роберта Айгера, руководившего Disney более 15 лет.

"Джош Д'Амаро – выдающийся лидер и правильный человек на пост следующего CEO. Он интуитивно чувствует бренд Disney и отлично понимает, что находит отклик у нашей аудитории", – Айгер.

Как отмечается в пресс-релизе, 54-летний Д'Амаро работает в медиакорпорации на протяжении 28 лет. С 2020 года он возглавлял подразделение Disney Experiences, курируя 12 тематических парков и 57 отелей по всему миру.

