04 февраля, 17:22

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир слово "доярокайф"

Фото: 123RF.com/serezniy

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир слово "доярокайф". Об этом стало известно из телеграм-канала "УВБ-76 логи".

Сообщение прозвучало в среду, 4 февраля, в 15:41 по московскому времени.

Первое сообщение после новогодних праздников УВБ-76 передала 12 января. Тогда был получен сигнал "нутошато", значение которого неизвестно.

Кроме того, в эфире радиостанции были зафиксированы 29 января сигналы "стояк", "дернолорд и паяние".

