Express: сообщения радиостанции "Судного дня" вызывают опасения на Западе

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Сообщения радиостанции УВБ-76, также известной как радиостанция "Судного дня", начали вызывать тревогу на Западе. Об этом сообщает издание Express.

"Таинственная радиостанция, известная как UVB-76, передала ряд сообщений, в том числе "перечница", "перенаем", "пабодолл", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый" и "мюоносвод", – отмечается в сообщении.

Кроме того, издание подчеркнуло, что чаще всего радиостанция выпускает в эфир кодировки в периоды высокой международной напряженности. Автор материала считает, что якобы из-за этого появляются опасения о "глобальной войне".

Ранее радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Первое слово "ершовуз" прозвучало в 12:48 11 декабря по московскому времени. А в 14:08 можно было услышать сообщение со словом "бермудский".

До этого УВБ-76 передала сразу 12 новых посланий. В эфире прозвучали слова "мюоносвод", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый", "дымозюзя", "анусокеб", "централ", "котовоин" и "комплектный".

