Радиостанция "Судного дня" передала рекордное число зашифрованных сообщений

Радиостанция "Судного дня" передала рекордное число посланий в четверг, 28 августа, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 эфир".

Сообщения стали появляться в эфире радиостанции с 9:00. С того моменты было передано как минимум 14 посланий. Среди них: "вокзальный", "азооспермия", "соляный", "мексиканец", "дворник", "водометный", "драпозаяц донотасс", "бромониз", "духонаб пельвеция", "белобровый", "наведенье бурачный", "книжица", "пимофлик" и "тутосекс".

Отмечается, что такое случается крайне редко. Обычно в течение дня передается от одного до пяти сообщений.

Станция "Судного дня", также известная как радио УВБ-76, издает характерные гудки. Они проигрываются в эфире в перерывах между передачами. Радиолюбители предполагают, что звуки могут использоваться силовыми и военными ведомствами для передачи сообщений между собой.

Свое название радиостанция получила из-за конспирологической теории о якобы принадлежности к системе управления ответным ядерным ударом "Периметр", известной на Западе как "Мертвая рука".

При этом экс-начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения России Виктор Есин уже опровергал эти слухи, заявив, что никакие радиостанции в этой системе не используются.

