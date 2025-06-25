Радиостанция "Судного дня" передала в эфир 19 сообщений

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Радио УВБ-76, также известное как радиостанция "Судного дня", передало в эфир 19 сообщений, информацию приводит телеграм-канал "УБВ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Первое сообщение поступило в 09:09 по московскому времени и состояло из слова "сласть", последнее – в 15:47 со словом "даяние". На радиостанции также появлялись слова "коржоплот", "зацветение", "кранокрап" и другие.

Кроме того, вероятно, 25 июня, станция передаст еще порядка 20 или более сообщений.

После атак США на ядерные объекты в Иране, которые произошли в ночь на 22 июня, станция передала три сигнала из четырех слов. Сообщения состояли их слов "клинок" и "мысовьюк", "бобина" и "панировка".