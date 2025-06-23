Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 16:28

Политика

Радиостанция "Судного дня" передала три сигнала после ударов США по Ирану

Фото: 123RF/belchonock

Радиостанция УВБ-76, известная как станция "Судного дня", передала три сигнала из четырех слов после ударов США по Ирану. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Первое сообщение, состоящее из слов "клинок" и "мысовьюк", появилось в вещании 23 июня в 11:17. Еще одно слово, "бобина", прозвучало на радиостанции в 12:33. Последний сигнал, поданный в 14:25, содержал слово "панировка".

Атака США на Иран произошла в ночь на 22 июня. Удары пришлись по трем ядерным объектам, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что цели были уничтожены, после чего призвал Иран прекратить атаки на Израиль.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани отметил, что США развязали войну против его государства под абсурдным предлогом. Он также напомнил, что Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, которая когда-либо применяла ядерное оружие.

В Генштабе Вооруженных сил Ирана заявили, что американская агрессия "развязала руки", поэтому страна вправе ответить на удары.

Иран пообещал заставить США пожалеть о ракетных ударах по ядерным объектам

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика