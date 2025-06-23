Песков: помощь России будет зависеть от того, что нужно Ирану

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Россия готова помогать Ирану различными путями, но это во многом зависит от запросов самой Исламской Республики, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Москва уже предложила Тегерану посреднические усилия и высказалась о своей позиции, что также является очень важным проявлением поддержки.

Дальнейшие действия зависят от запросов Ирана, отметил Песков. При этом Россия рассчитывает, что республика проинформирует о своем видении ситуации и о своих предложениях в ходе дипломатической встречи, которая ожидается в понедельник, 23 июня.

"Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана (Аббаса Аракчи. – Прим. ред.), где уже по следам этой драматической эскалации удастся обменяться мнениями", – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о возможных контактах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Ирану, заявил, что беседа возможна в любой момент, когда лидеры двух стран посчитают это целесообразным. Но пока каких-то планов на этот счет нет.

"Мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны. Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран", – добавил Песков.

США в ночь на 22 июня атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. При этом Трамп призвал иранскую сторону прекратить эскалацию. В Россельхознадзоре предположили, что такие удары могут нанести ущерб продовольственной безопасности сразу нескольких стран из-за загрязнения территории.

Россия решительно осудила удары по Ирану, обвинив США в нарушении международного права, Устава ООН и резолюции Совбеза ООН.

При этом иранский Генштаб заявил о праве на ответный удар по американским объектам. Кроме того, Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в израильском городе Димона, сообщали СМИ.

