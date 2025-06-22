Al Jazeera: Иран может ударить по ядерному объекту в израильской Димоне

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Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру, который находится в израильском городе Димона. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По его словам, такой удар будет возможен в случае, если конфликт между странами перейдет "на новый уровень".

Чиновник также рассказал, что войскам Ирана намного проще атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке, чем обстреливать цели на территории Израиля. Таким образом он прокомментировал возможное вмешательство США в конфликт.

Ближневосточный конфликт обострился после того, как еврейское государство нанесло 13 июня удар по военной инфраструктуре Исламской Республики. В ответ Тегеран атаковал израильские территории.

В Иране заявили, что атаки прекратятся только после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации Исламской Республике.

Президент США Дональд Трамп не собирается призывать Израиль остановить удары по территории Ирана. Он также отметил, что даже не желает рассуждать о возможной отправке Сухопутных войск США в Иран, подчеркнув, что это является крайним из вариантов действий.

В свою очередь, иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил, что его страна выступает против обнуления собственной ядерной программы. При этом глава республики заявил о готовности Тегерана к диалогу и сотрудничеству, в рамках которого страна даст гарантии о мирном характере данной деятельности.