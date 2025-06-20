Трамп не станет призывать Израиль к остановке ударов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается призывать Израиль остановить удары по территории Ирана. Об этом он рассказал журналистам в аэропорту штата Нью-Джерси.

"Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Вместе с тем лидер США допустил, что мог бы в зависимости от обстоятельств поддержать перемирие между Израилем и Ираном на время ведения переговоров.

Трамп отметил, что даже не желает рассуждать о возможной отправке Сухопутных войск США в Иран, подчеркнув, что это является крайним из вариантов действий. Он предупредил, что готов предоставить Тегерану максимум две недели для достижения сделки по ядерной программе страны.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня – еврейское государство ударило по военной инфраструктуре Исламской Республики, последняя в ответ атаковала израильские территории.

За время, прошедшее с начала эскалации конфликта, в Израиле в результате атак Ирана пострадали 1 217 человек. В свою очередь, в Иране при израильских обстрелах ранения получили не менее 2,8 тысячи человек.