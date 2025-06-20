Число пострадавших в Израиле из-за атак Ирана возросло до 1 217

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За время, прошедшее с начала эскалации ближневосточного конфликта, в Израиле в результате атак Ирана пострадали 1 217 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского правительства.

При этом состояние 12 пострадавших оценивается как тяжелое. В правительстве уточнили, что 49 человек получили серьезные ранения, а у 1 156 пострадавших диагностировали легкие травмы.

Вместе с тем за весь период обострения конфликта израильская сторона зафиксировала пуски свыше 450 ракет и 400 беспилотников со стороны Ирана. По данным правительства, произошло более 50 прилетов.

В Иране между тем пострадали не менее 2,8 тысячи человек. Кроме того, были повреждены 6 машин скорой, 14 медицинских работников получили ранения, а 2 человека погибли.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда еврейское государство ударило по военной инфраструктуре Исламской Республики, последняя в ответ атаковала израильские территории.

Власти Ирана подчеркнули, что атаки прекратятся только после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации Исламской Республике. Кроме того, страна намерена дать отпор любому государству, которое попытается вмешаться в конфликт и начать вести боевые действия на стороне Израиля.