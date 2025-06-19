ВСНБ Ирана: удары по Израилю прекратятся после выплаты репараций и "наказания" врага

Фото: AP Photo/Leo Correa

Удары по израильской территории прекратятся только после того, как Израиль будет "наказан" и выплатит репарации исламской республике. Об этом сказано в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана, передает агентство IRNA.

Представители ведомства также заверили, что республика даст отпор любой стране, которая захочет вмешаться в конфликт и будет вести боевые действия на стороне Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после того, как 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Тегеран ударил по израильской территории.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Совбез ООН проведет заседание 20 июня. Владимир Путин сообщил, что Россия готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности.

Однако, по словам президента РФ, руководство Ирана пока не просило Россию о какой-либо военной помощи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, предостерегла США от военного вмешательства в ближневосточный конфликт. Она выразила надежду на то, что стороны все же смогут разрешить конфликт дипломатическим путем.