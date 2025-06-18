Совбез ООН проведет заседания по Ближнему Востоку и Украине 20 июня

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Совет безопасности ООН проведет 20 июня два заседания: по эскалации ситуации на Ближнем Востоке и по конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Гайаны при всемирной организации.

Заседание по запросу Ирана пройдет в 10:00 по местному времени (17:00 по Москве), а по Украине – в 15:00 (22:00 по Москве).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории. По данным СМИ, США в ближайшие дни могут решить принять участие в конфликте.

Эвакуироваться из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана оказались вынуждены около 3 800 граждан Израиля. Ранения получили 804 человека, 8 из которых пострадали особенно тяжело.