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18 июня, 23:37

Политика

Совбез ООН проведет заседания по Ближнему Востоку и Украине 20 июня

Фото: 123RF/palinchak

Совет безопасности ООН проведет 20 июня два заседания: по эскалации ситуации на Ближнем Востоке и по конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Гайаны при всемирной организации.

Заседание по запросу Ирана пройдет в 10:00 по местному времени (17:00 по Москве), а по Украине – в 15:00 (22:00 по Москве).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории. По данным СМИ, США в ближайшие дни могут решить принять участие в конфликте.

Эвакуироваться из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана оказались вынуждены около 3 800 граждан Израиля. Ранения получили 804 человека, 8 из которых пострадали особенно тяжело.

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