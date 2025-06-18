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18 июня, 21:27

Политика

Иран атаковал Израиль сверхтяжелой баллистической ракетой

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Иран применил для атаки на Израиль двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.

Уточняется, что эти ракеты имеют большую дальность. Представители корпуса также подчеркнули, что иранские военнослужащие сумели сломить системы ПВО Израиля и получили полный контроль на воздушным пространством государства.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня, когда Тель-Авив ударил по иранским военным объектам. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории.

В результате эвакуироваться из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана оказались вынуждены около 3 800 граждан Израиля. Ранения получили 804 человека, 8 из которых пострадали особенно тяжело.

Обстрелы привели к тому, что Тель-Авив был полностью парализован. Местные жители стали проводить большую часть времени в убежищах.

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