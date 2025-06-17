Fars: ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив

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Ракетные удары Ирана по территории Израиля полностью парализовали Тель-Авив. Об этом пишет Fars со ссылкой на очевидцев.

Жители израильского города вынуждены проводить большую часть времени в убежищах, а иностранные дипломаты, сотрудники посольств и сами граждане страны покидают государство по суше, направляясь в Иорданию, и по морю в сторону Кипра.

Удары Тегерана, в частности, стали причиной перебоев в подаче электричества и поставках топлива.



Ранее иранские силы нанесли удар по центру планирования операций разведки Израиля "Моссад", который находится в Тель-Авиве.

При этом израильский посол в США Йехиэль Лейтер пообещал подготовить против Тегерана такую операцию, на фоне которой массовый подрыв пейджеров в Ливане покажется "почти простым". По его словам, "сюрпризы" стоит ожидать 19–20 июня.

Эскалация ирано-израильского конфликта продолжается с 13 июня, когда Тель-Авив ударил по военным объектам Тегерана. В частности, из-за атак оказалась уничтожена наземная часть завода, где шла работа по обогащению урана.

В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории, атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов, включая нефтеперерабатывающий завод.

