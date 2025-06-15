Mehr: Иран использовал гиперзвуковую ракету для удара по израильскому городу Хайфа

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Иран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для ударов по израильскому портовому городу Хайфа, сообщает агентство Mehr.

По данным СМИ, в ударе на город также были задействованы БПЛА и баллистические ракеты. Одной из главных целей стал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. Кроме того, были поражены ключевые военные объекты и предприятия по производству оружия.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, нанеся удары по военным и ядерным объектам страны. В результате чего погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами.

В ответ Иран начала военную операцию против Израиля под названием "Правдивое обещание-3". За последние несколько суток ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз Израиля.

По последним данным, в ночь на 15 июня при ударах Ирана по Израилю пострадали свыше 130 человек. При этом известно, что в Бат-Яме погибли по меньшей мере три человека.