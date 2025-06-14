Fars: Израиль ударил по объекту обслуживания газового месторождения "Южный Парс"

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Израиль атаковал объект 14-й фазы разработки газового месторождения "Южный Парс" в провинции Бушер на юге Ирана. Об этом сообщает Fars.

По данным агентства, израильская сторона применила малогабаритный беспилотный аппарат, атаковав некий объект, обслуживающий месторождение. В результате на объекте произошло возгорание, на месте работают пожарные расчеты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев" против военных и ядерных объектов Ирана. В результате удара погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил эти действия как преступные и разрешил ответные удары. Вскоре после этого Иран запустил операцию "Правдивое обещание-3", в рамках которой были атакованы десятки израильских военных объектов и авиабаз.

СМИ предположили, что под удары Ирана могут подпасть американские военные базы, расположенные на Ближнем Востоке. Со слов источника, Израиль ожидают "болезненные" последствия.

В связи с произошедшим российские власти начали эвакуацию своих граждан из Ирана.