Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Вторая группа россиян эвакуирована из Ирана в Азербайджан. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посольство РФ в Баку.

В ее состав входят 88 человек. Из них границу пересекли 56, включая режиссера Федора Бондарчука и членов его съемочной группы.

"Пересечение границы продолжается", – сообщили в пресс-службе посольства.

Российские дипломаты поблагодарили Азербайджан за помощь в организации транспорта для эвакуации и размещении российских граждан в отеле.

До этого первая группа, в число которой вошли 14 человек, пересекла на автобусе ирано-азербайджанскую границу.

Бондарчук в беседе с местными СМИ рассказал, что часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, 14 июня. Другие останутся в Баку и вылетят позже.

"90 человек группы. Все живы и здоровы, все сейчас переходят границу. <...> Мы все немного устали", – поделился режиссер.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой были нанесены ракетные удары по военным и ядерным объектам Ирана.

В результате этих атак погибли высокопоставленные военные и ученые, среди которых начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид, глава КСИР Хосейн Салами и несколько физиков-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал эти действия преступными и дал разрешение вооруженным силам страны на ответные действия. В частности, по десяткам военных объектов и авиабаз Израиля были запущены ракеты в рамках операции "Правдивое обещание-3".

Во время четвертой волны атак Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что системы ПВО перехватывают цели. Местные СМИ сообщили о серии взрывов в Тель-Авиве и Иерусалиме.