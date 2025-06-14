Израиль заявил о четвертой волне ракетных атак со стороны Ирана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новой серии ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

ЦАХАЛ подчеркнул, что в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения в небе ракет из Ирана, летящих в сторону государства. Системы ПВО работают над перехватом целей.

Также местные СМИ сообщают о серии взрывов в Тель-Авиве и Иерусалиме. Информация о разрушениях и пострадавших от новой атаки на данный момент не приводится.

Об атаке Израиля на Иран стало известно ночью 13 июня. Ракетами были поражены военные и ядерные объекты Ирана. В результате атаки погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана назвал преступлением удары Израиля и пообещал дать жесткий ответ. Он подчеркнул, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба" и он ее обязательно получит.

Несколько позже вооруженные силы Ирана начали операцию под названием "Правдивое обещание-3". Ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз.