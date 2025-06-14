Al Mayadeen: взрыв прогремел в иранском Исфахане, где находится ядерный объект

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Мощный взрыв прогремел в городе Исфахан, где находится один из ядерных объектов Ирана. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

В Исхафане расположен центр по переработке урана имени экс-президента Ирана Ибрахима Раиси. Также, по сообщениям местных СМИ, взрывы слышны в районах Хакимия и Тегеранпарс к востоку от Тегерана.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Ракетами были поражены военные и ядерные объекты Ирана. В результате атаки погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

В ответ Вооруженные силы Ирана начали операцию под названием "Правдивое обещание-3". Ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз.

Местные СМИ также сообщали, что в ночь на 14 июня в столице Ирана вновь прозвучала серия взрывов. В частности, один из взрывов прозвучал возле тегеранского аэропорта Мехрабад.