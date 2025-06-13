Небензя заявил, что израильские атаки могут привести к большой войне на Ближнем Востоке

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Атаки Израиля на Иран представляет собой грубое нарушение Устава ООН и могут привести к большой войне в Ближневосточном регионе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг эскалации конфликта между Израилем на Ираном, его слова приводит ТАСС.

Небензя подчеркнул, что под атакой Израиля оказались мирные иранские города, гражданская инфраструктура и мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. По его словам, эта ничем не спровоцированная атака представляет собой грубое нарушение Устава ООН и норм международного права.

"Военные авантюры Израиля толкают регион на грань большой войны. Ответственность за все последствия этих действий всецело ложится на израильское руководство и тех, кто его поощряет" – заявил Небензя.

Постпред добавил, что своими атаками Израиль рассчитывает подорвать переговорный процесс по поиску решений для снижения напряженности вокруг иранской мирной ядерной программы.

Израиль начал военную операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня, нанеся удар по военным и ядерным объектам Ирана. В результате чего погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Позже днем Израиль нанес очередной удар по еще одним иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз, а также по городу Керманшах и району аэропорта Тебриза.

По предварительным данным, от атак Израиля в иранской провинции Восточный Азербайджан погибло 19 человек, еще 35 граждан пострадали. Кроме того, от ударов по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали.

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования властям и народу Ирана в связи с огромным количеством погибших среди мирных жителей от атак Израиля. Российский лидер осудил действия израильской стороны, которые были реализованы в нарушение Устава ООН и международного права.