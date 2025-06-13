Трамп заявил, что знал о планах Израиля по нанесению ударов по Ирану

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он и его администрация знали о готовящейся Израилем атаке на Иран. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, в четверг, 12 июня, он поговорил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и собирается вновь созвониться с ним в пятницу, 13-го числа.

Трамп считает, что израильская атака по Ирану окажет "самое положительное влияние" на международные рынки, поскольку теперь Тегеран не сможет получить доступ к ядерному оружию, которое могло бы угрожать человечеству.

Между тем агентство AP со ссылкой на американских чиновников уточняет, что Штаты начали перебрасывать дополнительные военные силы на Ближний Восток из-за риска ответной атаки Ирана по территории Израиля. Например, Военно-морские силы США (ВМС США) направили эсминец USS Thomas Hudner на территорию Восточного Средиземноморья и поручили еще одному судну "начать продвижение".

Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами. Однако целью удара были физики-ядерщики и завод по обогащению урана в Натанзе.

Во второй раз Израиль нанес удар по иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на данные удары. Он уточнил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

