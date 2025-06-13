Fars: Иран в ближайшее время планирует атаковать Израиль

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Иран намерен в ближайшее время нанести удар беспилотниками по Израилю. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

Тегеран пока не направлял в сторону еврейского государства БПЛА в ответ на израильские удары, уточнил собеседник агентства.

Ранее иранские власти ограничили доступ в интернет из-за атак Израиля. В министерстве связи и информационных технологий исламской республики уточнили, что работу сети восстановят после нормализации обстановке в регионе.

Израиль нанес удары по Ирану в ночь на 13 июня. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами. При этом целью удара были физики-ядерщики и завод по обогащению урана в Натанзе.

Во второй раз Израиль ударил также иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз. По словам главы управления по ЧС провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, Маджида Фарши, в результате удара по Тебризу погибли пять человек, еще 12 пострадали.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на атаки и уточнил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".