Власти Ирана ограничили доступ к интернету на фоне атаки Израиля

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Власти Ирана ввели временные ограничения на доступ к интернету на фоне атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на заявление министерства связи и информационных технологий исламской республики.

В ведомстве заверили, что работа сети будет восстановлена после нормализации обстановки в стране.

Первую атаку Израиль произвел против Ирана в ночь на 13 июня. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, также сообщалось о гибели иранских физиков-ядерщиков. Кроме того, целью удара стал завод по обогащению урана в Натанзе.

Вторая атака израильских военных пришлась по ядерным объектам Ирана и окрестностям городов Тебриз и Шираз. По словам главы управления по ЧС провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, Маджида Фарши, в результате удара по Тебризу погибли пять человек, еще 12 пострадали.

МИД России осудил удары и призвал стороны к сдержанности.