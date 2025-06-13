IRIB: Израиль вновь атаковал ядерный объект в иранском Натанзе

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Израиль нанес новый удар по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе. Об этом сообщила в телеграм-канале гостелерадиокомпания IRIB.

Отмечается, что атаке также подверглись окрестности городов Тебриз и Шираз.

По словам главы управления по ЧС провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, Маджида Фарши, в результате удара по Тебризу погибли пять человек, еще 12 получили ранения. Его слова передает агентство Mehr.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди отметил, что израильские удары по иранским ядерным объектам в Натанзе и Фордо нанесли поверхностный ущерб, сообщает агентство Tasnim.

Между тем, как пишет Reuters со ссылкой на дипломатов, Совет управляющих МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание по запросу Венесуэлы на фоне ударов Израиля по Ирану.

В свою очередь, глава израильского МИД Гидеон Саар в разговоре с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро сказал, что операция против Ирана будет продолжена и ее целью является устранение угроз существованию Израиля.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Целью ракетных ударов стали иранские физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.

В результате атаки погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, также сообщалось о гибели иранских ученых. При этом завод по обогащению топлива в Фордо, АЭС в Бушере и ядерный объект в Исфахане не пострадали.

Российский МИД выразил обеспокоенность эскалацией конфликта и решительно осудил атаку Израиля. Дипведомство призвало стороны к сдержанности.