Три генерал-лейтенанта погибли от удара Израиля по Ирану

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Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, командующий центральным штабом "Хатам-аль-Анбия" (штаб войск ПВО. – Прим ред.) генерал-лейтенант Голям Али Рашид и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами погибли от удара Израиля по Ирану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генштаба ВС республики.

При этом завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводятся в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.

МАГАТЭ сообщило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Также агентство подтвердило, что уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен. АЭС в Бушере не подвергся израильскому удару, ядерный объект в Исфахане также не пострадал от атаки.

Израильские военные нанесли удар по Ирану в ночь на 13 июня. Целью атаки стали иранские физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.

Для атаки Израиль задействовал 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением израильскую атаку и пообещал дать жесткий ответ.