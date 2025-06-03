Песков заявил об отсутствии у Ирана планов по владению ядерным оружием

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Москва исходит из официальных заявлений Тегерана о том, что иранская сторона не имеет планов по владению ядерным оружием. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что РФ полностью поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы. При этом Песков отметил, что все государства имеют право использовать мирную атомную энергию, но это должно происходить под контролем МАГАТЭ и международного сообщества.

"Так происходит везде – во всех странах мира", – добавил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное соглашение по ядерной программе Ирана не будет допускать никакого обогащения урана Тегераном.

Кроме того, в середине мая Штаты объявили о введении новых санкций в отношении Ирана под предлогом борьбы с его ядерной программой. Санкции направлены против иранской компании Fuya Pars, которая связана с организацией оборонных инноваций и исследований, и трех ее высокопоставленных сотрудников.

