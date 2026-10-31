Медведев: саммит "Россия – Африка" показал желание стран континента сотрудничать

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Третий саммит "Россия – Африка" продемонстрировал готовность африканских стран развивать связи с Москвой. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в MAX.

Медведев сравнил прошедшее мероприятие с "отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами", подчеркнув, что Россия, по сути, также является целым континентом. Он отметил, что все переговоры с африканскими коллегами показали их искреннюю заинтересованность в углублении сотрудничества.

Политик также обратил внимание на негативную реакцию Запада на успехи российско-африканского партнерства, назвав такое восприятие закономерным. В качестве аргумента он привел оценку экспертов, согласно которой Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за время колонизаторской политики. Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия, в свою очередь, никогда не занималась такой деятельностью.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва и африканские государства согласовали совместный план действий Форума партнерства "Россия – Африка" на 2027–2029 годы. Он назвал проведение таких саммитов доброй традицией, указывающей на стремлении обеих сторон укреплять многополярные связи.

