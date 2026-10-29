Более 3,5 тыс человек из 74 стран приняли участие в саммите "Россия – Африка"

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Алексей Никольский

В московском саммите "Россия – Африка" приняли участие свыше 3,5 тысячи человек, представляющих 74 государства. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению саммита глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ Антон Кобяков.

По его словам, форум собрал представителей африканских и дружественных России стран.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Африки основаны на партнерстве и взаимном доверии. Он выразил уверенность, что открытый диалог позволит сторонам развивать сотрудничество в разных сферах, совместно отвечать на актуальные вызовы и вносить вклад в глобальный рост.

Саммит проходит в Москве 28–29 октября. Это третья подобная встреча, ее сопредседателями выступают Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе. К участию присоединились 48 из 54 африканских государств, причем 22 страны направили делегации во главе с президентами.