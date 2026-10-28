Путин поднял тост за развитие сотрудничества России с Африкой

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Александр Кряжев

Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю саммита "Россия – Африка" предложил тост за присутствующих африканских лидеров, дальнейшее развитие сотрудничества, благополучие и мир.

"Позвольте предложить тост за присутствующих здесь глав государств стран Африки и руководителей африканских интеграционных объединений, за дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничества России и государств Африканского континента", – сказал он.

Президент вспомнил африканскую поговорку, говоря о связях России с континентом.

"У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными", – подчеркнул глава государства.

Путин назвал Россию и Африку настоящими друзьями и партнерами, которые открыты к честному конструктивному сотрудничеству, умеют слушать и слышать друг друга. Российский лидер добавил, что благодаря этому можно наращивать взаимодействие по всем направлениям, находить эффективные ответы на ключевые вызовы и угрозы современности, а также содействовать всеобщему росту.

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 октября под председательством Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Участие подтвердили 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств.

