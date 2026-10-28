РИА Новости: электричество пропало в центре Киева

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Электричество пропало в центральной части Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

При этом энергетические компании не сообщали о планирующихся отключениях электричества в городе.

По данным киевской городской государственной администрации, причиной случившегося стали графики почасовых отключений. Кроме того, власти Киева указали на отсутствие аварийных ситуаций.

Ранее мэра Киева Виталия Кличко вызвали на заседание Верховной рады на фоне претензий к подготовке украинской столицы к отопительному сезону.

Перед этим он отверг обвинения в срыве отопительного сезона. По его утверждению, связанные с центральными властями Украины ресурсы распространяют подобные заявления, чтобы добиться ликвидации местного самоуправления.

