РИА Новости: взрывы произошли в Киеве и других городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прогремело в Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на среду, 21 октября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщения местных СМИ.

Помимо украинской столицы, звуки взрывов также были слышны в Харькове, Львове, Полтаве и Луцке на западе страны. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Ранее российские военные нанесли новые удары по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, в Хмельницкой области был поражен логистический центр "Гранд импорт". По данным ведомства, его использовали для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.