Politico: страны ЕС обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с РФ

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

По данным журналистов, в Евросоюзе пока нет консенсуса по возможной кандидатуре, однако вопрос стал особенно актуальным после поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.

В качестве возможного кандидата издание называет президента Финляндии Александра Стубба. Отмечается его исторический опыт дипломатического взаимодействия Финляндии и РФ, а также хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Еще одним кандидатом может стать глава Евросовета Антониу Кошта. По мнению одного из источников издания, он способен более эффективно представлять интересы ЕС, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Собеседники журналистов также подчеркнули, что переговорщик от Евросоюза должен быть способен представлять интересы всего объединения, а не только его ключевых стран.

Встреча Уиткоффа и Путина состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Их беседа продлилась около 3 часов.

В ходе встречи российский лидер указал на готовность РФ возобновить переговоры с США и Украиной в трехстороннем формате. Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября.

По словам Уиткоффа, встреча была нужна, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения, а также поблагодарить Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда для его возвращения домой к семье.