Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 05:48

Политика
Главная / Новости /

Politico: страны ЕС обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с РФ

Европа ищет переговорщика для диалога с Россией – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

По данным журналистов, в Евросоюзе пока нет консенсуса по возможной кандидатуре, однако вопрос стал особенно актуальным после поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.

В качестве возможного кандидата издание называет президента Финляндии Александра Стубба. Отмечается его исторический опыт дипломатического взаимодействия Финляндии и РФ, а также хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Еще одним кандидатом может стать глава Евросовета Антониу Кошта. По мнению одного из источников издания, он способен более эффективно представлять интересы ЕС, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Собеседники журналистов также подчеркнули, что переговорщик от Евросоюза должен быть способен представлять интересы всего объединения, а не только его ключевых стран.

Встреча Уиткоффа и Путина состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Их беседа продлилась около 3 часов.

В ходе встречи российский лидер указал на готовность РФ возобновить переговоры с США и Украиной в трехстороннем формате. Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября.

По словам Уиткоффа, встреча была нужна, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения, а также поблагодарить Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда для его возвращения домой к семье.

Песков заявил, что разговор Путина и Уиткоффа будет серьезным и длительным

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика