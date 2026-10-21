Путин проинформировал Уиткоффа о готовности возобновить переговоры РФ с США и Украиной

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин проинформировал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о готовности РФ возобновить переговоры с США и Украиной в трехстороннем формате. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября. При этом главной темой, которую Москва готова обсуждать на переговорах, является выстраивание системы безопасности для РФ и Украины после окончания конфликта.

Изначально планировалось, что переговоры начнутся сразу после выборов в Госдуму России, однако их сорвал Киев, добавил Ушаков. В дни голосования Украина нанесла массированные удары по Москве и другим городам, по избирательным участкам и по сотрудникам избиркомов, некоторые из которых погибли.

Тем не менее ситуация по украинскому урегулированию после срыва переговоров была вновь проанализирована с учетом полученных от Вашингтона сигналов.

Также Путин проинформировал Уиткоффа о происходящем на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, где стратегическая инициатива находится полностью у российских войск. Президент РФ напомнил, что Вооруженные силы России эффективно уничтожают объекты украинского военно-промышленного комплекса.

Уиткофф, в свою очередь, отметил новые подходы Европы и Украины к урегулированию. По словам американского спецпосланника, лидер США Дональд Трамп с большим удовлетворением встретит готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры.

На прошедшей в Санкт-Петербурге встрече Уиткофф упоминал, что появился необходимый задел для того, чтобы прекратить огонь в конфликте на Украине. При этом в Кремле добавляли, что сделать важный шаг вперед в урегулировании ситуации на Украине теоретически возможно.

Предполагается, что после встречи с президентом РФ американский спецпосланник вернется в Норвегию для продолжения переговоров по урегулированию конфликта.

