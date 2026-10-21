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21 октября, 15:04

Политика

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва

Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом, беседа продлилась около 3 часов. Кортеж американского представителя покинул территорию Константиновского дворца.

"Это не предел, это будет продолжаться и дальше. Безусловно, мы признательны американцам за их искреннее желание продолжать эти усилия", – приводит Первый канал слова Пескова.

Он также указал, что российская сторона будет наблюдать, смогут ли премьер Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб внести конструктивный вклад в урегулирование на Украине.

В ходе встречи Путин и Уиткофф обсудили ряд вопросов, в том числе тему украинского урегулирования. Глава государства поинтересовался результатами переговоров, прошедших в Норвегии 20 октября.

Кроме того, президент России поблагодарил Уиткоффа и американского лидера Дональда Трампа за внимание к проблемам кризиса на Украине. По словам Путина, глава Белого дома уделяет этому особое внимание в первую очередь по гуманитарным соображениям.

Также Путин попросил передать слова благодарности первой леди США Мелании Трамп, говоря о ее вкладе в урегулирование гуманитарных вопросов.

В свою очередь, Уиткофф выразил надежду на то, что российский президент рассмотрит возможность возобновить переговоры с участием России, США и Украины. Американский спецпосланник отметил, что появился необходимый задел для того, чтобы прийти к завершению огня.

Уиткофф также поблагодарил Путина за освобождение 73-летнего американца Стефана Хаббарда, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Российскому лидеру в том числе передали благодарность Трампа за решение об отмене ограничений на экспорт дизельного топлива.

Предполагается, что после встречи с Путиным Уиткофф вернется в Осло для продолжения переговоров по урегулированию конфликта.

Путин и Уиткофф обсудили урегулирование конфликта на Украине на встрече в Санкт-Петербурге

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Сюжет: Переговоры по Украине
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