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21 октября, 11:32

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Политолог Шершун: Петербург для встречи с Уиткоффом выбрали из-за его богатой истории

Политолог объяснил выбор Петербурга для встречи с Уиткоффом

Фото: depositphotos/dimaberkut​

Историческая роль Санкт-Петербурга и возможность провести переговоры в менее официальной обстановке могли повлиять на выбор города для встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал политолог Сергей Шершун.

По мнению эксперта, Петербург на протяжении нескольких столетий служил важным центром внешнеполитических контактов России.

"Это бывшая имперская столица. Через этот город Россия несколько столетий выстраивала отношения с Европой, город большой дипломатии, с богатой историей, непокоренный в годы Великой Отечественной войны. Все это подчеркивает его особый статус", – отметил Шершун.

Политолог также обратил внимание, что Санкт-Петербург – родной город Владимира Путина. По его оценке, переговоры там могут оказаться менее формальными, чем встреча в Кремле, и создать условия для более открытого обсуждения сложных вопросов.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург из Осло 21 октября. В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, после чего их кортеж отправился в Константиновский дворец.

Основной темой встречи с Путиным, по словам помощника президента Юрия Ушакова, станет украинский конфликт. Переговоры должны пройти в первой половине дня и являются плановым мероприятием, согласованным заранее.

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