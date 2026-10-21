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01:16

Политика

Трамп попросил Путина освободить осужденного в РФ американца Хаббарда

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой освободить осужденного в России 73-летнего гражданина США Стефана Хаббарда. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

Американский лидер признался, что говорил с российским президентом по этому поводу. По его словам, беседа была долгой.

"Посмотрим, что произойдет", – отметил Трамп.

Хаббард был осужден за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. По существу предъявленных обвинений американец дал признательные показания.

Освобождение Хаббарда станет одной из тем предстоящей встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с российским руководством. Американский чиновник приедет с рабочим визитом в Санкт-Петербург 21 октября, сразу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями Европы в Осло.

Помимо этого, на переговорах в России американская делегация попытается проложить путь к прямым трехсторонним переговорам по Украине.

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