Axios: США на переговорах в РФ хотят возобновить трехсторонние консультации по Украине

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Делегация США на переговорах в России ставит целью проложить путь к прямым трехсторонним переговорам по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника журналистов, планируется опираться на прогресс, который уже удалось достичь с Украиной и Европой. Помимо трехсторонних встреч, представители Штатов хотели бы добиться и более широких многосторонних переговоров, добавил он.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф приедет с визитом в Санкт-Петербург 21 октября. Американский чиновник встретится с российским руководством и обменяется мнениями по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями Европы.

Москва готова рассмотреть предложения Уиткоффа, однако политических уступок с российской стороны не будет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, по его словам, рассматривать предложения стоит также и не ожидая политического расположения, которое "нас "вывезет" во всех мировых делах".