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20 октября, 12:35

Политика

Песков выразил надежду на скорую встречу Путина и Уиткоффа

Фото: kremlin.ru

Москва надеется на то, что встречу Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа получится организовать в ближайшее время. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными, они каждый раз своевременные, они очень содержательные", – указал Песков.

Он также выразил надежду на то, что Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер смогут проинформировать российского президента о своих контактах с Украиной и Европой.

Песков добавил, что РФ высоко ценит посреднические усилия американских переговорщиков. Кроме того, Москва намерена продолжать обмен сигналами с Вашингтоном по ряду важных тем.

Ранее в Норвегии подтвердили проведение встречи с участием Уиткоффа, украинского президента Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба. При этом Кушнер подключится онлайн. После консультаций с Зеленским американский спецпосланник планирует прибыть в РФ для переговоров с Путиным.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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