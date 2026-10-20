В Норвегии заявили, что Украина запросила переговоры с Уиткоффом в Осло

Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon-Pre/Press Service Of The President Of Ukraine

Киев инициировал переговоры по урегулированию украинского кризиса в Осло с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По данным пресс-службы правительства Норвегии, во вторник, 20 октября, Стере проведет переговоры с президентами Украины и Финляндии – Владимиром Зеленским и Александером Стуббом.

"Украина попросила, чтобы американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединились к переговорам. Я рад, что это возможно", – приводит слова Стере ТАСС.

При этом Уиткофф посетит Осло лично, а Кушнер присоединится к переговорам по видеосвязи.

Стере добавил, что в последнее время дипломатические переговоры принимали разные страны и Норвегия вместе с Финляндией рады возможности внести свой вклад в их развитие. Цель – настроить эту дипломатическую работу на конструктивный лад.

По данным СМИ, после проведения консультаций Уиткофф намерен прибыть с визитом в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Американский политик надеется обсудить с президентом РФ предложения, выработанные в том числе на встрече в Осло.

Кроме того, Уиткофф рассчитывает поговорить об освобождении осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ 72-летнего американца Стефана Хаббарда.