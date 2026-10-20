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20 октября, 06:57

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Axios: Уиткофф надеется посетить РФ после встречи с Зеленским в Осло

Уиткофф может посетить Россию после встречи с Зеленским – СМИ

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен прибыть с визитом в Россию для переговоров с Владимиром Путиным после проведения консультаций в Осло с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Уточняется, что Уиткофф уже летит в столицу Норвегии, где он 20 октября проведет встречу с Зеленским. В переговорах также примут участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители Великобритании, Евросоюза и НАТО. Они продолжат согласование комплексного предложения, которое может стать основой для возобновления переговоров с Россией.

Уиткофф надеется обсудить с Путиным предложения, выработанные в том числе на встрече в Осло. Кроме того, американский чиновник рассчитывает поговорить об освобождении осужденного в РФ за участие в боевых действиях на стороне ВСУ 72-летнего американца Стефана Хаббарда.

Отмечается, что зять американского лидера Джаред Кушнер, также являющийся спецпосланником, не будет сопровождать Уиткоффа в поездке из-за гриппа. Он присоединится к консультациям в дистанционном формате.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине. Американский лидер считает, что Киеву пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого.

Между тем в Кремле отметили, что окончательное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, который будет готов взять на себя ответственность.

Путин заявил, что создание зоны безопасности на Украине не станет предметом переговоров

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Сюжет: Переговоры по Украине
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