Axios: Уиткофф надеется посетить РФ после встречи с Зеленским в Осло

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен прибыть с визитом в Россию для переговоров с Владимиром Путиным после проведения консультаций в Осло с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Уточняется, что Уиткофф уже летит в столицу Норвегии, где он 20 октября проведет встречу с Зеленским. В переговорах также примут участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители Великобритании, Евросоюза и НАТО. Они продолжат согласование комплексного предложения, которое может стать основой для возобновления переговоров с Россией.

Уиткофф надеется обсудить с Путиным предложения, выработанные в том числе на встрече в Осло. Кроме того, американский чиновник рассчитывает поговорить об освобождении осужденного в РФ за участие в боевых действиях на стороне ВСУ 72-летнего американца Стефана Хаббарда.

Отмечается, что зять американского лидера Джаред Кушнер, также являющийся спецпосланником, не будет сопровождать Уиткоффа в поездке из-за гриппа. Он присоединится к консультациям в дистанционном формате.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине. Американский лидер считает, что Киеву пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого.

Между тем в Кремле отметили, что окончательное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, который будет готов взять на себя ответственность.