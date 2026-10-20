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Европейские руководители будут пытаться включиться в переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, поскольку их попытки найти подход к президенту США Дональду Трампу зашли в тупик. Об этом говорится в статье обозревателя газеты Financial Times Гидеона Рахмана.

По его словам, в европейских столицах крепнет убеждение, что лидеры континента больше не могут мириться с ситуацией, при которой только американцы ведут диалог с Владимиром Путиным. Журналист отмечает, что каналы связи уже открыты, и в ближайшее время могут состояться контакты между руководством Евросоюза и России.

Рахман полагает, что если переговоры между Европой и РФ все же состоятся, Москве, вероятно, предложат два возможных пути к миру. Первый вариант – замораживание конфликта по текущей линии соприкосновения в обмен на гарантию того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Второй – передача России контроля над оставшейся частью Донбасса в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс.

В самой Украине оба варианта, как отмечает обозреватель, "могут быть восприняты как предательство".

Ранее Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине. По его словам, Киеву пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что окончательное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, который будет готов взять на себя ответственность.