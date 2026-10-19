Трамп заявил, что Зеленский не помогает завершению конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

"Честно говоря, Зеленский не очень-то помогает делу", – отметил он.

По его мнению, украинский лидер не хочет завершения конфликта. Трамп подчеркнул, что если бы Зеленский послушал его, то давно бы заключил "гораздо более выгодную сделку" и не потерял бы миллион украинцев. Он добавил, что Украине, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

При этом Соединенные Штаты, по его словам, делятся с Украиной разведданными, а взамен не получают ничего.

"Мы дали сотни миллиардов долларов. Я предоставил Украине (противотанковые ракеты. – Прим. ред.) Javelin, когда у них закончились запасы. Это был я. Так что не рассказывайте мне об Украине. Мы многое дали Украине. А они нам ничего не дали", – сказал Трамп.

Одновременно с этим глава Белого дома указал на готовность к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации. Трамп подчеркнул, что готов обсудить Украину с лидером КНР.

"(Си Цзиньпин. – Прим. ред.) был очень справедлив по отношению к Украине. То же самое касается и России. Они сделали далеко не все, что могли бы сделать, и я это ценю. Они знают, что я это ценю", – поделился Трамп.

Отдельно американский лидер затронул тему санкций. Он указал, что США активно ведут с Россией консультации по Украине и не собираются вводить санкции против Москвы, чтобы не подорвать шансы на успех переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что США хотят склонить Украину к капитуляции. Украинский лидер также выразил надежду, что положение Киева изменится после промежуточных выборов в США. По его словам, нынешний период остается тяжелым.