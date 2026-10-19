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Политика

Трамп заявил, что Зеленский никогда не хотел заканчивать конфликт с Россией

Фото: Getty Images/Win McNamee

Лидер Украины Владимир Зеленский, вероятно, никогда не стремился к завершению конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Он написал об этом в социальной сети Truth Social.

"И, честно говоря, учитывая все те деньги, которые, как известно, ему выделяет Европа, а также те, что ему давал в прошлом криводушный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел", – написал хозяин Белого дома.

По мнению Трампа, два года назад у Зеленского была возможность договориться на более выгодных условиях. Теперь детали соглашения стали менее благоприятными для украинской стороны.

Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что Зеленский не готов к миру. Американский лидер также критиковал его нежелание прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

При этом президент США считает, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией.

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