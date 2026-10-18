Политолог: Зеленский в общении с США будет повторять тактику Минских переговоров

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Киев может затягивать переговоры с Вашингтоном, используя приемы, которые Украина применяла в ходе Минских соглашений. Такой сценарий допустил председатель отделения Российского общества политологов в Луганской Народной Республике, кандидат политических наук Александр Проценко в комментарии ТАСС на фоне обострения отношений между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

По оценке политолога, глава Украины оказался перед сложным выбором. Согласие с требованиями американской стороны, включая прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам и участие в невыгодных для Киева переговорах, Проценко считает угрозой политическому будущему Зеленского. Отказ от уступок, в свою очередь, может поставить под вопрос дальнейшую поддержку со стороны США.

Эксперт предположил, что Киев попытается выиграть время. По его версии, украинская сторона может демонстрировать готовность к конструктивному диалогу, одновременно выдвигая условия, которые затруднят достижение договоренностей.

В качестве исторической параллели Проценко привел Минские соглашения, в рамках которых переговорный процесс продолжался восемь лет.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за неготовность к мирному урегулированию и нежелание прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США также заявил, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией.